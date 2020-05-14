На Софийской из-за ДТП с «перевертышем» погиб человек

На Софийской из-за ДТП с &#171;перевертышем&#187; погиб человек
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Колпинском районе Петербурга накануне водитель за рулем авто ГАЗ-33025 столкнулся со стоящим грузовиком и перевернулся. Один из водителей скончался.

Все случилось в среду, 13 мая, у дома №141 по Софийской улице. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как стало известно gazeta.spb.ru, водитель, управляющий отечественным автомобилем, влетел в стоящий у края проезжей части в попутном направлении грузовик «Фредлайнер Коламбия».

В результате виновник столкновения от полученных телесных повреждений скончался на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка превратилась в металлолом после огненного ДТП на Приморском шоссе. От сгоревшей иномарки буквально не осталось живого места.

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