Беглов рассказал о готовности Петербурга к пропускному режиму

Беглов рассказал о готовности Петербурга к пропускному режиму
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Все ведомства и службы Петербурга готовы к введению пропускного режима. Но на данный момент мера эта нецелесообразна, заявил губернатор Александр Беглов.

«Правительство Санкт-Петербурга рассматривало вопрос введения пропускного режима в городе. Проведена вся необходимая подготовительная работа», — отметил губернатор.

О том, как в Петербурге проходит борьба с COVID-19, Беглов рассказал в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса. Совещание прошло в формате видеоконференции.

Беглов напомнил, что в Петербурге с 12 мая действует масочный режим. Более 1,8 млн представителей льготных категорий получат по 800 рублей на покупку масок и перчаток. Помощь пациентам с COVID-19 оказывают 19 стационаров, диагностику на коронавирус проводит 31 лаборатория. В городе также работает 5 центров рентгеновской компьютерной томографии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявили 460 новых случаев коронавируса

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