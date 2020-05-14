В Петербурге подтвердили 460 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Петербурге зарегистрировано 460 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России в четверг, 14 мая.

Общее число зараженных в городе, по предварительным данным, достигло 8 тыс. 945. Сведения о выздоровевших и умерших пока не поступали.

В России за последние сутки подтверждено 9 тыс. 974 случая коронавируса в 84 регионах. Примерно 40,6% новых заболевших не имели клинических проявлений COVID-19. С начала пандемии в стране заразились 252 тыс. 245 человек.

По официальным данным, скончались за весь период 2 тыс. 305 заболевших, выздоровели 53 тыс. 530 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки обследование на коронавирус прошли 10 тыс. 613 человек. В России с начала пандемии провели более 6,1 млн тестов.