Дело об обналичивании более 80 миллионов рублей в Петербурге дошло до суда

Незаконный доход сообщников составил не менее 11 миллионов. Фото: Pixabay

Незаконный доход сообщников составил не менее 11 миллионов. Фото: Pixabay

Прокуратура в Петербурге утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обналичивании более 80 миллионов рублей.

Как полагает следствие, двое мужчин получили более 80 миллионов рублей от представителей различных коммерческих организаций, которые хотели вывести денежные средства из оборота управляемых ими фирм.

После чего без разрешения на осуществление банковской деятельности производилось кассовое обслуживание коммерческих организаций.

Так было обналичено более 80 миллионов рублей, при этом незаконный доход сообщников составил не менее 11 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу нелегальный «банкиров», которые подпольно обналичивали крупные суммы для предпринимателей, беря за свои услуги 10% комиссионных. Преступники действовали более года, с сентября 2017 по декабрь 2018.