Полиция поймала участников прошлогодней драки на овощебазе в Петербурге

Кадр с записи камеры видеонаблюдения на рынке. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Кадр с записи камеры видеонаблюдения на рынке. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция доставила в отдел трех человек, имеющих причастность к драке, произошедшей летом прошлого года во Фрунзенском районе.

Согласно информации главка МВД по Петербургу, массовая драка на территории овощной базы на улице Салова произошла в августе 2019 года. Там подрались несколько мужчин, один из которых начал угрожать другим травматом. Травмы получили четыре человека.

Известно, что участники драки не смогли решить, кому достанется торговое место на рынке. Было открыто уголовное дело.

Впоследствии сотрудники уголовного розыска установили личности троих дебоширов — мигранты из Средней Азии в возрасте от 29 до 31 года. Все они скрылись от полиции.

Сейчас полиция устанавливает других участников драки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейский пострадал на вызове о драке на Ленинском.