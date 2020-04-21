Полицейский пострадал на вызове о драке на Ленинском

Полицейский пострадал на вызове о драке на Ленинском
Полицейскому понадобилась помощь медиков. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Красносельском районе Петербурга задержали 38-летнего мужчину. Его подозревают в применении насилия в отношении полицейского.

По предварительным данным, полицейский приехал на вызов о драке в доме по Ленинском проспекту. В парадной один из участников конфликта толкнул его, в результате чего он получил телесные повреждения.

«Сотрудник полиции после оказания медицинской помощи продолжил несение службы», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербург и Ленинградской области.

Нападавший задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 18-летний петербуржец стал фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти. При задержании он пнул полицейского по руке.

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