«Транснефть»: Сечин не понимает разницы между тонной и баррелем

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин прокомментировал просьбу главы «Роснефти» Игоря Сечина снизить тарифы на прокачку нефти.

Сечин заявил встрече с президентом Владимиром Путиным, что на данный момент расходы на транспорт составляют 32% от стоимости нефти.

«Вся сенсационность заявления о транспортном тарифе в треть от стоимости нефти зиждется на удивительном непонимании разницы между тоннами и баррелями, использованными в расчётах», — так Демин прокомментировал заявление главы «Роснефти».

По словам Демина, которые приводит РБК, Сечин привел некорректные данные, сравнив стоимость барреля нефти со стоимостью прокачки одной тонны. Согласно подсчетам, за период с начала 2020 года по текущий момент тариф на прокачку сырья «Роснефти» на ее НПЗ не превышает 17% от стоимости нефти на внутреннем рынке. А транспортировка на экспорт еще дешевле — около 13,5%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский сенатор спрогнозировал рост цен на нефть до $40 за баррель.