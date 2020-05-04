Российский сенатор спрогнозировал рост цен на нефть до $40 за баррель

По данным на 10:00 стоимость июльских фьючерсов североморской нефти марки Brent на лондонской бирже ICE составила 26,11 долларов за баррель, что на 1,25% ниже, чем на момент закрытия предыдущей сессии торгов. Фото: pixabay.com

По данным на 10:00 стоимость июльских фьючерсов североморской нефти марки Brent на лондонской бирже ICE составила 26,11 долларов за баррель, что на 1,25% ниже, чем на момент закрытия предыдущей сессии торгов. Фото: pixabay.com

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев считает, что к третьему кварталу текущего года нефть подорожает до $30-35 за баррель, а к концу 2020-го цена и вовсе вырастет до $40.

Политик объяснил свой прогноз ростом спроса на топливо по мере восстановления экономической активности в мире и возобновления грузовых и пассажирских перевозок. Таким образом, уже к концу лета нефть Brent может вырасти в цене до 30-35 долларов за баррель, а в четвертом квартале — до 40 долларов, передает слова Журавлева РИА Новости.

Бюджетное правило, установленное Банком России, позволило снизить зависимость национальной валюты от стоимости топлива. Кроме того, смягчение денежно-кредитной политики призвано поддержать спрос и инвестиции после снятия ограничительных мер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по прогнозам Сбербанка, в течение 2020 года средний курс доллара будет равен 70,7 рублям.