Российский сенатор спрогнозировал рост цен на нефть до $40 за баррель

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев считает, что к третьему кварталу текущего года нефть подорожает до $30-35 за баррель, а к концу 2020-го цена и вовсе вырастет до $40.
Политик объяснил свой прогноз ростом спроса на топливо по мере восстановления экономической активности в мире и возобновления грузовых и пассажирских перевозок. Таким образом, уже к концу лета нефть Brent может вырасти в цене до 30-35 долларов за баррель, а в четвертом квартале — до 40 долларов, передает слова Журавлева РИА Новости.
Бюджетное правило, установленное Банком России, позволило снизить зависимость национальной валюты от стоимости топлива. Кроме того, смягчение денежно-кредитной политики призвано поддержать спрос и инвестиции после снятия ограничительных мер.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по прогнозам Сбербанка, в течение 2020 года средний курс доллара будет равен 70,7 рублям.