Сбербанк прогнозирует укрепление доллара в 20202 году

Средний курс будет составлять 70,7 рублей.

Об этом стало известно сегодня, 1 мая. Обо всем сообщают в Сбербанке. Эксперт прогнозируют, что в 2020 году средний курс доллара будет в районе 70,7 рублей, а еще несколько месяц назад ожидания были совсем другими – речь шла о 64,5 рублей. Получается, что повышение прогноза составило более шести рублей. Ожидания на 2021 и 2022 годы также изменился – на пять рублей в сторону увеличения. Предполагается, что доллар будет стоить 70 рублей за доллар в следующем году, а через два года 70,5.

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