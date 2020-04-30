Верховный суд России разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии коронавируса

Льготные периоды при наличии соответствующих условий могут быть предоставлены одному и тому же заемщику в любой последовательности, однако не могут быть установлены одновременно. Фото: pixabay.com

Льготные периоды при наличии соответствующих условий могут быть предоставлены одному и тому же заемщику в любой последовательности, однако не могут быть установлены одновременно. Фото: pixabay.com

Согласно разъяснениям Верховного суда РФ, заемщики могут использовать право кредитных каникул дважды: согласно закону, действующему в обычное время, и из-за сложной экономической ситуации, вызванной коронавирусными ограничениями.

Об этом в четверг, 30 апреля, говорится в обзоре судебной практике Верховного суда Российской Федерации. Первый закон, позволяющий владельцам ипотеки воспользоваться кредитными каникулами, предоставляет возможность, в зависимости от жизненной ситуации, отсрочить выплаты на срок до 6 месяцев. Он действует с прошлого года.

Второй закон вступил в силу в начале апреля текущего года и разрешает на полгода приостановить выплаты по ипотеке в случае, если доходы из-за коронавирусных ограничений сократились на 30% и более.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге одобрили первые зарплатные кредиты под 0%.