Верховный суд России разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии коронавируса

Верховный суд России разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии коронавируса
Льготные периоды при наличии соответствующих условий могут быть предоставлены одному и тому же заемщику в любой последовательности, однако не могут быть установлены одновременно. Фото: pixabay.com

Согласно разъяснениям Верховного суда РФ, заемщики могут использовать право кредитных каникул дважды: согласно закону, действующему в обычное время, и из-за сложной экономической ситуации, вызванной коронавирусными ограничениями.

Об этом в четверг, 30 апреля, говорится в обзоре судебной практике Верховного суда Российской Федерации. Первый закон, позволяющий владельцам ипотеки воспользоваться кредитными каникулами, предоставляет возможность, в зависимости от жизненной ситуации, отсрочить выплаты на срок до 6 месяцев. Он действует с прошлого года.

Второй закон вступил в силу в начале апреля текущего года и разрешает на полгода приостановить выплаты по ипотеке в случае, если доходы из-за коронавирусных ограничений сократились на 30% и более.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге одобрили первые зарплатные кредиты под 0%.

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