Трамп угрожает Китаю разрывом отношений

Президент недоволен происходящим во время распространения коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Обо всем президент Америки Дональд Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News. Журналистка спросила, как глава государства относится к предложению перестать выдавать китайским студентам визы в США. Он отметил, что штаты много сделать много чего – например, полностью разорвать отношения с Китаем.

«Если бы вы это сделали, что бы произошло? Вы бы сэкономили 500 миллиардов долларов, если бы полностью разорвали отношения»,

— поразмышлял Трамп вслух.

Президент США подчеркнул, что у него хорошие отношения с лидером КНР, но звонить ему он не хочет. Напоминаем, что власти Америки убеждены, что в появлении коронавируса виноват Китай.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп объяснил, почему не носит маску. Он уверяет, что ни к кому не подходит близко, то есть держит дистанцию.