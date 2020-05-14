Скульптор, создавший «Петербургского ангела», скончался

Скульптор, создавший &#171;Петербургского ангела&#187;, скончался
Шустров лег в больницу 5 мая. Фото: facebook.com/ShustrovRoman

У него было диагностировано двухстороннее воспаление легких.

Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Обо всем рассказал в Facebook депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский. Он написал, что скульптор Роман Шустров, создавший небезызвестного «Петербургского ангела», скончался. Вишневский выразил свои соболезнования.

О госпитализации Шустрова сообщили его знакомые еще пятого мая. Его положили в Мариинскую больницу с осложненным двухсторонним воспалением легких.

Напоминаем, что «Петербургский ангел» установили у Молодежного театра восемь лет назад. Шустров посвятил работу пожилым людям – добрым и желающим помогать окружающим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России считают, что рост заражения коронавирусом приостановлен. Уже десять дней прирост пациентов остается стабильным.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
петербургский ангел роман шустров скульптор смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге выздоровел пациент после переливания плазмы
СК проверяет завод, на котором изготовили сгоревшие аппараты ИВЛ
Скульптор, создавший «Петербургского ангела», скончался
Названы «посткарантинные» стандарты для работы петербургских ресторанов
Еще одна больница в Петербурге начала принимать пациентов с коронавирусом
«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» вновь начнут работать
В Петербург из Испании вернется 76 человек
В вузах Петербурга появились дополнительные бюджетные места