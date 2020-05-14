Скульптор, создавший «Петербургского ангела», скончался

У него было диагностировано двухстороннее воспаление легких.

Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Обо всем рассказал в Facebook депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский. Он написал, что скульптор Роман Шустров, создавший небезызвестного «Петербургского ангела», скончался. Вишневский выразил свои соболезнования.

О госпитализации Шустрова сообщили его знакомые еще пятого мая. Его положили в Мариинскую больницу с осложненным двухсторонним воспалением легких.

Напоминаем, что «Петербургский ангел» установили у Молодежного театра восемь лет назад. Шустров посвятил работу пожилым людям – добрым и желающим помогать окружающим.

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