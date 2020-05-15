Водянова погуляла с дочерью по Парижу

Водянова погуляла с дочерью по Парижу
Фото: Instagram @natasupernova

Сразу после отмены карантина модель поехала в город, гулять по столице Франции.

Об этом стало известно 14 мая. Обо всем модель Наталья Водянова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она показала селфи, сделанное во время прогулки по Парижу. Водянова вместе с дочкой сразу после отмены карантина отправилась изучать улицы столицы Франции. До этого они все время проводили за городом, чтобы не заразиться коронавирусом.

«Париж, мы вернулись! С новой любовью к тебе после долгой разлуки!»

— подписала селфи Водянова.

Напоминаем, что во Франции ограничения ввели еще два месяца назад. Сейчас жизнь начинает возвращаться на круги своя. Несмотря на это, горожане все равно носят маски и соблюдают дистанцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что модель Наталья Водянова может остаться без свадьбы из-за коронавируса. Торжество запланировали на начало лето, но пандемия вносит свои коррективы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
наталья водянова париж
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водянова погуляла с дочерью по Парижу
Эрика Герцег рассказала о своем уходе из «ВИА Гры»
Оксана Самойлова заявила, что ее дочь решила пожить отдельно
Тарасов признался, что покупал переписку Бузовой
Татьяна Навка, заболевшая коронавирусом, показала снимки из больницы
Собянин рассказал, когда ждать смягчений ограничений
Названа примерная дата начала сдачи ЕГЭ
В мире от коронавируса скончались более 300 тысяч человек