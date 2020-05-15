Водянова погуляла с дочерью по Парижу

Сразу после отмены карантина модель поехала в город, гулять по столице Франции.

Об этом стало известно 14 мая. Обо всем модель Наталья Водянова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она показала селфи, сделанное во время прогулки по Парижу. Водянова вместе с дочкой сразу после отмены карантина отправилась изучать улицы столицы Франции. До этого они все время проводили за городом, чтобы не заразиться коронавирусом.

«Париж, мы вернулись! С новой любовью к тебе после долгой разлуки!»

— подписала селфи Водянова.

Напоминаем, что во Франции ограничения ввели еще два месяца назад. Сейчас жизнь начинает возвращаться на круги своя. Несмотря на это, горожане все равно носят маски и соблюдают дистанцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что модель Наталья Водянова может остаться без свадьбы из-за коронавируса. Торжество запланировали на начало лето, но пандемия вносит свои коррективы.