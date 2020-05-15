В работе Youtube зафиксирован cбой

В работе Youtube зафиксирован cбой
У 1% возникли трудности при входе в свой Youtube-аккаунт. Фото: Pixabay

Пользователи ряда стран Youtube пожаловались на сбой в работе Youtube. Об этом сообщает портал Downdetector.

По данным портала Downdetector, 65% пользователей столкнулись с проблемами, возникающими при проигрывании видео, 32% заявили о неполадках в работе сайта этого видеохостинга, у 1% возникли трудности при входе в свой Youtube-аккаунт.

Больше всего жалоб поступило из США, Мексики, Великобритании, Японии, Германии, Франции, Голландии, России Бразилии, Перу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои на мировых интернет-ресурса.

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