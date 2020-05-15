В Петербурге у прохожих крадут медицинские маски

В Петербурге у прохожих крадут медицинские маски
Средства дезинфекции и медицинские маски становятся дефицитным товаром. Фото: pixabay.com

На Васильевском острове неизвестный выхватил у 25-летнего жителя Северной столицы 4 тысяч медицинских масок и скрылся с места преступления.

Инцидент произошел еще в апреле, передают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области. Мужчина, работающим контролером-кассиром, похитил у 25-летнего прохожего 4 тысячи средств индивидуальной защиты, таким образом нанеся материальный ущерб на сумму свыше 150 тысяч рублей.

Подозреваемого оперативно задержали, он стал фигурантом уголовного дела и находится под арестом. Месяц спустя правоохранители выявили предполагаемого организатора нападения, 23-летнего петербуржца. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петербурга нашла воров, укравших оборудование для подъема судов с Ладожского озера.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
грабеж медицинские маски санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России за сутки умерли 113 больных коронавирусом
В Ленобласти выявили 66 новых случаев коронавируса
В России число новых случаев коронавируса вновь выросло на 10,5 тысяч
В России за сутки вылечились от коронавируса 4696 человек
Жители Петербурга меньше других россиян тратят деньги на видеоигры
Скончалась актриса из «А зори здесь тихие…» Алла Мещерякова
В Петербурге зафиксирован 541 новый случай заражения коронавирусом
«Зенит» вернулся к тренировкам в Удельном парке