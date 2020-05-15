В Петербурге у прохожих крадут медицинские маски

На Васильевском острове неизвестный выхватил у 25-летнего жителя Северной столицы 4 тысяч медицинских масок и скрылся с места преступления.

Инцидент произошел еще в апреле, передают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области. Мужчина, работающим контролером-кассиром, похитил у 25-летнего прохожего 4 тысячи средств индивидуальной защиты, таким образом нанеся материальный ущерб на сумму свыше 150 тысяч рублей.

Подозреваемого оперативно задержали, он стал фигурантом уголовного дела и находится под арестом. Месяц спустя правоохранители выявили предполагаемого организатора нападения, 23-летнего петербуржца. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петербурга нашла воров, укравших оборудование для подъема судов с Ладожского озера.