МКБ будет оперативно информировать о мерах поддержки малого бизнеса

МКБ будет оперативно информировать о мерах поддержки малого бизнеса
Фото: Московский кредитный банк (МКБ)

Московский кредитный банк (МКБ) запустил на сайте mkb.ru специальный раздел для информирования предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса о мерах поддержки от государства и от банка, которые помогут бизнесу в сложной эпидемиологической ситуации.

Информация на странице оперативно обновляется по мере появления новых нормативных документов или же новых мер поддержки со стороны МКБ. Скоро на странице появится возможность подписки на новости.

«Обстановка побуждает власти и кредитные организации реализовывать меры поддержки очень оперативно. Уследить за всеми новациями в период, когда на кону выживание бизнеса, крайне сложно», — комментирует глава департамента малого и среднего бизнеса МКБ Виктор Жидков.

Поэтому банк решил создать отдельный раздел, где будет собрана самая актуальная информация о мерах поддержки в доступной форме с возможностью подписки на обновления, чтоб предприниматели могли быть в курсе новостей без потери времени»

Раздел с новостями о мерах поддержки.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на сайте.

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