В Ленобласти открывается Кудровский проезд для автобусов

На следующей неделе, 18 мая, Ленобласть запустит движение автобусов через Кудровский проезд.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, автобусы 596Б начнут ходить через Кудровский проезд по маршруту между Кудрово и станцией петербургского метрополитена «Проспект Большевиков».

По данному маршруту запустят низкопольные автобусы большого класса ЛиАЗ 529267, работающие на компримированном природном газе. Этот автобус рассчитан на 108 пассажиров, 28 мест — сидячие.

«Запуск общественного транспорта через Кудровский проезд позволит разгрузить улично-дорожную сеть города», — сообщили в правительстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотня новых автобусов выходит на улицы Петербурга. Автобусы выйдут на маршруты №№ 7, 24, 74, 86, 93, 123, 127, 172.