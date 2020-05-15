Антитела к COVID-19 нашли лишь у 6% петербуржцев

Кровь, насыщенная антителами к коронавирусу, может спасти тех, у кого они не выработались. Фото: pixabay.com

Кровь, насыщенная антителами к коронавирусу, может спасти тех, у кого они не выработались. Фото: pixabay.com

В Петербурге провели исследование на наличие антител к коронавирусной инфекции у местных жителей.

Исследование проводилось в вирусологическом центре городской больницы №40. Более тысячи человек в возрасте от 11 до 93 лет сдавали тесты в течение 15 дней, сообщает «КП-Петербург», ссылаясь на комитет здравоохранения.

Результаты работы показали, что в Петербурге очень низкий процент антител к коронавирусу среди жителей. В ходе исследования тесты сдали одинаковое число мужчин и женщин. Всего было взято 1276 анализов. Но антитела были обнаружены лишь у 5,6% обследованных — 69 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выздоровел пациент после переливания плазмы. В Санкт-Петербурге при лечении коронавируса начали применять новый метод – врачи переливают больным плазму тех, кто уже вылечился