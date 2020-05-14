В Петербурге выздоровел пациент после переливания плазмы

Сдавать кровь сейчас - полностью безопасно, как и в обычное время. Фото: pixabay.com

Сдавать кровь сейчас - полностью безопасно, как и в обычное время. Фото: pixabay.com

Гражданин отправился домой, вылечившись от коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Обо всем сообщили в комитет по здравоохранению. В Санкт-Петербурге при лечении коронавируса начали применять новый метод – врачи переливают больным плазму тех, кто уже вылечился. На данный момент испытуемых трое и один из них уже вылечился и смогу вернуться домой. Это говорит о том, что способ действенный, но вот всем ли он подходит – непонятно.

Напоминаем, что пациенты, на которых пробуют переливание, лежат в Горбольнице №40 Курортного района. У всех них тяжелое состояние, но после ввода плазмы оно улучшается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге коронавирус забрал жизни еще шести человек. В Ленинградской области летальных случаев не зафиксировано. Самое большое количество жертв от коронавируса зарегистрировано в Москве – 58.