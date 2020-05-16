В Петербурге число зараженных коронавирусом превысило 10 тысяч человек

В Петербурге выявлено 525 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Число зараженных COVID-19 в городе достигло 10011 человек. Умерло 80 человек. Выздоровело 2109 человек.

Как сообщает Telegram-канал «Петербург против коронавируса», на карантине находится 3717 человек. Из них 174 — в обсерваторе, 938 — на самоизоляции, 2605 — контактные.

Всего в стране сейчас 272 043 зараженных, 2537 погибших, выздоровели 63 166 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 639 423 человека. Скончались 308 810 человек, при этом 1 766 164 выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.