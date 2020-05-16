Директор НИЦ эпидемиологии надеется, что вакцина от коронавируса появится в России летом

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России уже в конце лета.

«В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану, и не будет никаких неожиданностей», — сказал он, сообщает ТАСС.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 639 423 человека. Скончались 308 810 человек, при этом 1 766 164 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 272 043 человек, умерли 2 536. При этом 63 166 пациентов вылечились.

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