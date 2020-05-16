В Пулково прибудет вывозной рейс из Ларнаки

В Пулково прибудет вывозной рейс из Ларнаки
Петербуржцы возвращаются на родину из Ларнаки. Фото: unsplash.com

В аэропорт Пулково из Ларнаки 15 мая вылетели 36 жителей Петербурга и Ленинградской области, а также несколько человек, проживающих в других регионах страны.

Пассажиров встретят по стандартной схеме. Их ждут санитарный контроль, сдача тестов на коронавирус и дезинфекция багажа, сообщили в пресс-службе Администрации Петербурга.

Из аэропорта их довезут до мест проживания. Иногородних доставят в один из пансионатов в Курортном районе. Всем прибывшим из-за границы необходимо провести 14 дней в изоляции. Следить за её соблюдением будут медики и полицейские.

«С начала введения ограничений на пересечение государственной границы Петербург принял порядка 30 специально организованных вывозных рейсов», — рассказали в Смольном.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала пандемии в Петербург из-за границы вернулись более 2 тыс. человек.

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