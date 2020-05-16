СК назвал причастных к публикации фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

В России установлены лица, которые могут быть причастны к публикации фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка». В реабилитации нацизма подозревают четверых мужчин.

«Среди них Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска», — сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела. Проводятся обыски, и допрашиваются свидетели. Предварительно установлено, что мужчины состояли в одних сообществах в социальных сетях.

Круглов ранее был привлечен к уголовной ответственности за преступление экстремистского характера и за кражу.

СК также сообщает, что в рамках предварительного следствия установлены другие эпизоды аналогичных преступлений. В реабилитации нацизма подозревают людей, которые находились в Украине и Эстонии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что следственный комитет возбудил уголовное дело после публикации на сайте «Бессмертного полка» портретов вождей нацизма.