МФЦ Ленобласти начнут оформлять выплаты на детей от 3 до 7 лет

В Ленинградской области центры «Мои Документы» расширяют перечень услуг по поддержке семей во время пандемии коронавируса. Жители региона смогут оформить выплаты на детей от 3 до 7 лет в МФЦ.

Помощь полагается областным семьям, в которых доход на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума.

«Размер выплаты составит половину прожиточного минимума для детей за прошедший квартал», — уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Для того, чтобы получить выплату в этом году, жители региона должны подать документы до 31 декабря. Начислены деньги будут за период с 1 января 2020 года либо со дня, когда ребенку исполнилось три года.

Оформить выплату можно на портале Госуслуг, в ПФР и в МФЦ. Запросить сведения о доходах можно самостоятельно в пенсионном фонде. Также необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка и его СНИЛС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители России подали порядка 610 тыс. заявок на получение единовременных выплат на детей в размере 10 тыс. рублей.