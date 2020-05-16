МФЦ Ленобласти начнут оформлять выплаты на детей от 3 до 7 лет

МФЦ Ленобласти начнут оформлять выплаты на детей от 3 до 7 лет
Многофункциональный центр. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Ленинградской области центры «Мои Документы» расширяют перечень услуг по поддержке семей во время пандемии коронавируса. Жители региона смогут оформить выплаты на детей от 3 до 7 лет в МФЦ.

Помощь полагается областным семьям, в которых доход на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума.

«Размер выплаты составит половину прожиточного минимума для детей за прошедший квартал», — уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Для того, чтобы получить выплату в этом году, жители региона должны подать документы до 31 декабря. Начислены деньги будут за период с 1 января 2020 года либо со дня, когда ребенку исполнилось три года.

Оформить выплату можно на портале Госуслуг, в ПФР и в МФЦ. Запросить сведения о доходах можно самостоятельно в пенсионном фонде. Также необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка и его СНИЛС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители России подали порядка 610 тыс. заявок на получение единовременных выплат на детей в размере 10 тыс. рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выплата дети ленинградская область мфц
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В 12 районах Ленобласти за сутки выявили коронавирус
Долгожданное потепление придет в Петербург после 20 мая
Правительство объяснило порядок расчета доплат медикам
Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ
Петербуржцы просят установить скульптуру в память о Романе Шустрове
МФЦ Ленобласти начнут оформлять выплаты на детей от 3 до 7 лет
РЖД запускает дополнительные «Сапсаны» в мае
Елин: не хотите превратить Петербург в лазарет — соблюдайте правила