Петербуржцы просят установить скульптуру в память о Романе Шустрове

В Петербурге предлагают установить скульптуру «Старушка с собачкой», чтобы почтить память скульптора Романа Шустрова. На днях он скончался в Мариинской больнице.

Голосование за установку скульптуры запустили на сайте всероссийского конкурса по созданию новых достопримечательностей «Культслед». Ссылкой на него поделилась в Facebook директор кукольной галереи «ВахтановЪ» Ирина Мызина.

«Этот памятник — культурный код, который по замыслу художника, должен создавать неповторимую атмосферу Северной столицы, воспитывать новые поколения горожан и поддерживать традиции великого города», — отметила Мызина.

По словам директора кукольной галереи, скульптура Романа Шустрова «Старушка с собачкой» — настоящий символ Петербурга. Она изображает интеллигентную старушку с томиком стихов подмышкой и собачкой на поводке.

Установить скульптуру предлагают в 10 минутах ходьбы от Мариинского театра — в сквере на пересечении улицы Лабутина и Прядильного переулка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Романа Шустрова было диагностировано двухстороннее воспаление легких. В больницу его госпитализировали в начале мая.