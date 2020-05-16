Эпидемиологи Петербурга выступают против открытия городских парков

Эпидемиологи Петербурга выступают против открытия городских парков
Открытие парков сведет на нет эффективность меры социального дистанцирования. Фото: Baltphoto

Специалист СЗГМУ имени Мечникова Анна Любимова уверена, что открывать парки в Санкт-Петербурге для посетителей будет преждевременной мерой.

Эпидемиолог считает, что соблюдение социальной дистанции помогает сдерживать распространение коронавирусной инфекции примерно в 15 раз. Соответственно, при свободном посещении зон отдыха статистика заболеваемости может резко возрасти. Врач также отметила, что социальное дистанцирование во всем мире признано одной из наиболее эффективных мер противодействия COVID-19.

Кроме того, по словам Любимовой, в городе картина по коронавирусу и так становится печальнее: число зараженных увеличивается. Бессимптомные носители в такой период тем более представляют большую опасность, в связи с чем нельзя допустить, чтобы люди перемешивались.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в Северной столице зафиксировано еще 6 смертей от коронавирусной инфекции.

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Эпидемиологи Петербурга выступают против открытия городских парков
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