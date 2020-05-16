В Петербурге подтвердили 6 новых смертей от коронавируса

За последние сутки в Петербурге зарегистрировано 6 смертей от коронавируса нового типа. С начала пандемии жертвами инфекции стали 80 человек.

В городе подтверждено более 10 тыс. случаев заражения. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России в субботу, 16 мая.

Выздоровели за весь период 2 тыс. 9 пациентов. На карантине остаются 3 тыс. 717 человек. Из них 174 отправлены в обсерватор, 938 находятся на самоизоляции, 2 тыс. 605 — контактные.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. В мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано более 4,5 млн случаев коронавируса. Лидируют по числу зараженных США, Россия, Великобритания, Испания, Италия и Бразилия. Скончались за весь период более 308 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки подтверждены смерти 119 человек с коронавирусом.