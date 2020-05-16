В России за сутки умерли 119 больных коронавирусом

В России за сутки от коронавируса умерли 119 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

С начала пандемии в стране от коронавируса умерли 2537 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 639 423 человека. Скончались 308 810 человек, при этом 1 766 164 выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.