У больницы №122 на проспекте Культуры заметили очередь из 35 «скорых»

Вечером 16 мая у клинической больницы №122 имени Соколова на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге заметили очередь из карет «скорой помощи».

Стационар совсем недавно перепрофилировали, прием пациентов с тяжелой и средней формой коронавирусной инфекции больница начала только в четверг, 14 мая. Пока что в медицинском учреждении идет процесс оптимизации работы, что, в том числе, отражается и в «очередях» из скорых.

Отметим, что аналогичные ситуации наблюдались раньше и у Покровской больницы, и других стационаров города. Замглавы комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарна заметил, что это характерно для недавно перепрофилированных клиник.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице пациентов с коронавирусной инфекцией из-за нехватки врачей лечат студенты-медики и ординаторы.