В больницах Петербурга с коронавирусом сражаются почти 4,5 тысячи студентов-медиков и ординаторов

В больницах Петербурга с коронавирусом сражаются почти 4,5 тысячи студентов-медиков и ординаторов
Студенты и ординаторы проявляют героизм не меньший, чем врачи-профессионалы. Фото: pixabay.com

С 1 мая студенты медицинских вузов Санкт-Петербурга вместе с ординаторами вышли на передовую борьбы с коронавирусной инфекцией в городе.

Работа с инфицированными пациентами засчитывается для будущих специалистов как летняя практика. На данный момент в медицинских учреждениях Северной столицы трудятся свыше 3 тысяч клинических ординаторов и почти 1,5 тысячи старшекурсников медвузов.

Председатель комитета по науке и высшей школе Петербурга Андрей Максимов подчеркивает, что это работа, основанная на добровольных началах. Все студенты и ординаторы, которые наравне с врачами-профессионалами спасают жизни людей с COVID-19, обеспечены бесплатными проездными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу, 16 мая, хирурги больницы №40 в Сестрорецке провели экстренную операцию на сердце пациенту с подтвержденным коронавирусом.

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