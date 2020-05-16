В больнице №40 в Петербурге провели экстренную операцию пациенту с COVID-19

В городской больнице №40 Курортного района медики провели срочную операцию пациенту, зараженному коронавирусной инфекцией.

Хирурги клиники в Сестрорецке спасали жизнь мужчине, у которого возникли осложнения на фоне аортокоронарного шунтирования. Об этом в субботу, 16 мая, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Петербурге. Пациента доставили в операционную в специальной капсуле, а врачам и персоналу пришлось работать в защитных костюмах на протяжении нескольких часов, что длилась операция.

В оперштабе подчеркивают, что это уже не первое хирургическое вмешательство, проведенное в условиях пандемии. К счастью, операция завершилась успешно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в правительство разъяснили, как начисляются выплаты врачам за работу с коронавирусными пациентами.