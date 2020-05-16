Правительство объяснило порядок расчета доплат медикам

Медикам полагаются выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

Медикам полагаются выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

Правительство РФ утвердило новый порядок выплат компенсаций медикам за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. Документ опубликован на сайте кабмина.

По правилам федеральные доплаты будут рассчитываться исходя из факта работы с больными COVID-19, без привязки ко времени.

Рассчитывать на выплаты теперь также смогут водители автомобилей скорой помощи, которые работают на аутсорсинге.

Правительство также утвердило распределение транша межбюджетных трансферов на сумму более 22,4 млрд рублей. Деньги будут выделены региональным бюджетам для доплаты медицинским работникам, которые работают с коронавирусными больными. Средства должны пойти на выплаты за май.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава СК России Александр Бастрыкин потребовал возбуждать уголовные дела из-за невыплаты денежных компенсаций медикам.