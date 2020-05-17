Вечером в Пулково приземлится вывозной рейс из Вены

Сегодня вечером, 17 мая, в Петербург прибывает вывозной рейс из Вены (Австрия), который вернет россиян на родину.

Так, согласно информации Telegram-канала «Госуслуги: Австрия — РФ», российские граждане прилетят на рейсе № AFL2185 Вена – Будапешт – Санкт-Петербург – Москва , который вылетает 17 мая 2020 года в 12.30 (по местному времени) из Вены, в 15.10 из Будапешта.

Помимо этого рейса, сегодня в Россию также прибудут рейсы Ташкент — Казань, Кишинев — Москва, Бишкек — Москва и Ереван — Воронеж.

Петербургская воздушная гавань Пулково встретит туристов по стандартной схеме. Прилетевшие пройдут санитарный контроль и сдадут тесты на коронавирус, а их багаж будет продезинфицирован. Петербуржцев развезут по домам, а жителей соседних регионов отправят в обсерватор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с апреля в Петербург прибыли 23 рейса с россиянами из-за границы.