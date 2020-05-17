Названы жуткие фильмы, от которых можно упасть в обморок

Эксперты назвали пятерку фильмов, при просмотре которых зрители могут потерять сознание от испытанного ужаса.

Так, на первое место они по праву поставили фильм «Антихрист». Когда его показывали в кинотеатре, четыре зрителя упали в обморок прямо в зале, а некоторые не выдерживали жестких сцен и просто выходили, сообщает «Рамблер».

К настолько страшным хоррорам эксперты отнесли и фильм «Сырое», в котором в некоторых сценах показывают каннибализм. Кинопремьера состоялась на Каннском фестивале в 2016 году. Двум зрителям стало плохо и они потеряли сознание, а некоторых начало тошнить.

Зрители надолго запомнят «Звездный ад», на презентации которого два человека также упали в обморок.

В рейтинг также попала кинокартина «Необратимость» 2002 года. Сцены насилия не смогли досмотреть около 250 человек, находившихся в зале. Некоторым из них даже потребовалась помощь медиков.

Фильм «Страсти Христовы» 2004 года вовсе не про ужасы, однако эта библейская история стала последним, что видела американка, которая схватила сердечный приступ в зале и скоропостижно умерла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что назван фильм, побивший рекорды во время пандемии.