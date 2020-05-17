Названы жуткие фильмы, от которых можно упасть в обморок

Названы жуткие фильмы, от которых можно упасть в обморок
Кадр из фильма "Антихрист" (2009)

Эксперты назвали пятерку фильмов, при просмотре которых зрители могут потерять сознание от испытанного ужаса.

Так, на первое место они по праву поставили фильм «Антихрист». Когда его показывали в кинотеатре, четыре зрителя упали в обморок прямо в зале, а некоторые не выдерживали жестких сцен и просто выходили, сообщает «Рамблер».

К настолько страшным хоррорам эксперты отнесли и фильм «Сырое», в котором в некоторых сценах показывают каннибализм. Кинопремьера состоялась на Каннском фестивале в 2016 году. Двум зрителям стало плохо и они потеряли сознание, а некоторых начало тошнить.

Зрители надолго запомнят «Звездный ад», на презентации которого два человека также упали в обморок.

В рейтинг также попала кинокартина «Необратимость» 2002 года. Сцены насилия не смогли досмотреть около 250 человек, находившихся в зале. Некоторым из них даже потребовалась помощь медиков.

Фильм «Страсти Христовы» 2004 года вовсе не про ужасы, однако эта библейская история стала последним, что видела американка, которая схватила сердечный приступ в зале и скоропостижно умерла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что назван фильм, побивший рекорды во время пандемии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
рейтинг ужасы фильмы хоррор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Глава Роспотребнадзора заявила об остановке роста заболеваемости Covid-19 в ...
Петербуржцы смогут быстрее узнать результаты теста на коронавирус
Пять умерших от Covid-19 петербуржцев были старше 65 лет
Названы жуткие фильмы, от которых можно упасть в обморок
В России могут увеличить число бюджетных мест в вузах
«Мечты сбываются»: Плющенко показал, как выгоняет Рудковскую из дома
Школьникам не упростят задания ЕГЭ из-за коронавируса
Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела к Covid-19