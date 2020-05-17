Кадыров возмущен из-за врачей, которые жалуются на нехватку масок

Он заявил, что это ложь и на самом деле в Чечне всего хватает.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем ЧГТРК «Грозный». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нужно уволить сотрудников Гудермесской больницы, так как они врут о нехватке масок, противочумных костюмов и прочих средств защиты. Политик подчеркивает, что врачи, которые так говорят, являются провокаторами.

«У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает»,

— сказал глава региона на заседании.

Кадыров отметил, что Чечня не то что сама обеспечена всем необходимым, но также может помогать другим регионам. Он просит также не распространять слухи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анна Попова объяснила, в каких местах нужно носить маски. Она заявила, что граждане должны носить защитные маски во время пандемии на улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте. Исключение составляет только тот случай, когда человек находится в полном одиночестве и уверен, что не заразиться