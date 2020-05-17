Анна Попова объяснила, в каких местах нужно носить маски

Анна Попова объяснила, в каких местах нужно носить маски
Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Роспотребнадзор

Она заверила, что на улице их тоже лучше надевать.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Она заявила, что граждане должны носить защитные маски во время пандемии на улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте. Исключение составляет только тот случай, когда человек находится в полном одиночестве и уверен, что не заразиться ни от кого.

Напоминаем, что во многих регионах России ввели масочный режим – граждане обязаны носить маски и перчатки, иначе их будут штрафовать. В Санкт-Петербурге сумма штрафа составляет 4 тысячи рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Северной Осетии родился ребенок с Covid-19. Мать заразилась инфекцией нового типа во время беременности. Сейчас они уже находятся дома под наблюдением врачей.

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