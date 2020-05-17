Наталья Водянова отменила свадьбу с Антуаном Арно

Наталья Водянова отменила свадьбу с Антуаном Арно
Водянова считает, что на отношениях это никак не отразится. Фото: https://www.instagram.com/natasupernova/

Всему причиной стал коронавирус. Торжество перенесли на год.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем модель Наталья Водянова рассказала в интервью главному редактору журнала Vogue Марии Фёдоровой. Она призналась, что должна была выйти замуж за миллионера Антуана Арно уже этим летом, но коронавирус внес свои коррективы. Обдумав все хорошенько, пара пришла к выводу, что лучше перенести торжество на год. Водянова заявила, что очень грустит из-за отмены свадьбы – сейчас она могла бы отдыхать с подругами на девичники. С другой стороны, модель во всем пытается видеть положительные стороны. Ожидается, что торжество состоится ровно через год, так как Водянова не хочет ничего менять.

«На наши отношения с Антуаном это не повлияет, ведь они проверены временем»,

— считает россиянка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы не смогут сыграть свадьбу или развестись из-за коронавируса.

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