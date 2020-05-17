Эмбер Херд не увольняли из «Аквамена 2»

Все слухи о ее уходе из фильма не имеют под собой никаких оснований.

Об этом стало известно 17 мая. Обо всем сообщает Heroic Hollywood. Актриса Эмбер Херд продолжает сниматься для «Аквамена 2», ей никто не ищет замену, заверил автор информационного портала.

Напоминаем, что об уходе Эмбер Херд из ленты заговорили в связи со скандалом. Она судится с актером Джонни Деппом – сначала звезда обвиняла экс-супруга в насилии, а теперь актер нашел доказательства тому, что агрессором была как раз его бывшая жена. За то, что Херд якобы опорочила честь Деппа, фанаты требовали уволить ее из «Аквамена 2» и даже ходили слухи, что так и произошло.

Далеко не все остались довольны таким решением – люди считают правильным лишить Херд заработка, ведь Депп начал реже сниматься из-за обвинений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джонни Депп зарегистрировался в Instagram, его атаковали россияне. Артист получает сотни комментариев, которые пишут ему на русском языке.