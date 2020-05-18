У вернувшихся из Петербурга в Бурятию курсантов подтвердился коронавирус

У вернувшихся из Петербурга в Бурятию курсантов подтвердился коронавирус
За курсантами наблюдают медики. Фото: pixabay

У курсантов Михайловской военной артиллерийский академии, уехавших на каникулы в Бурятию, подтвердился коронавирус.

Обо всем стало известно в понедельник, 18 мая. Так, новая инфекция была выявлена у 31 курсанта. Десять из них были госпитализированы в медучреждения, а у остальных Covid-19 протекал бессимптомно, они лечатся амбулаторно.

Как сообщил «Телеканал Санкт-Петербург», по прибытию в Бурятию курсантов сразу посадили на 14-дневную самоизоляцию, за ними наблюдают врачи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в психоневрологическом интернате на Коллонтай Covid-19 подтвердился у 411 человек. Сейчас ситуацию в ПНИ оценивают как стабильную, учреждение работает в режиме обсерватора.

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