Осужденные за теракт в метро подали в суд на УФСИН за условия в СИЗО

Два члена банды, организовавшей теракт в метро Петербурга весной 2017 года, подали в суд на УФСИН за пытки в петербургском СИЗО №1 «Кресты».

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, иски к УФСИН пожали Акрам Азимов и Мухамедюсуп Эрматов. Оба получили по 28 лет колонии строгого режима. Сейчас они подали практические одинаковые иски в Колпинский райсуд.

Азимов в Эрматов обвиняют тюремщиков в пытках, требуют устранить нарушения и выплату компенсации.

Как говорится в жалобе Азимова, в марте прошлого года о находился в одной камере с еще девятью людьми, среди которых были и курящие. Он утверждает, что в камере была плохая вентиляция и ему не хватало свежего воздуха. Затем его перевели в другую камеру, где Азимов пил воду из-под крана с запахом хлорки. По его словам, вода вызывала у него «рвотный рефлекс».

Осужденный также пожаловался на хронический недосып из-за режима в СИЗо и отсутствие горячей пищи в дни транспортировки на заседания. Все это он назвал пыткой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции «Технологический институт» установят мемориальную доску в память о жертвах теракта.