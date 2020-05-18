После проверки бара на Рубинштейна были задержаны шесть человек

Заведение работало, несмотря на объявленный режим самоизоляции.

Об этом стало известно сегодня, 18 мая. Обо всем сообщает «Мойка 78», ссылаясь на главу Центрального района города Максим Мейксин. Он заявил, что полиция провела проверку и обнаружила, что бар «Довлатов» на улице Рубинштейн продолжает работать, несмотря на пандемию. Отмечается, что свои двери заведение открыло еще несколько дней назад, хотя власти не позволяли этого.

Отмечается, что владельцы бара нарушили не только введенный режим, но также ослушались решения Арбитражного суда, который признал незаконным сдавать помещение в аренду под общепит.

В результате были задержаны шесть человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге во время рейда поймали 16 пьяных водителей, одного из них задержали. Кроме того, за эти дни пресекли 452 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.