Фура протаранила машину дорожников и перекрыла все четыре полосы на КАД

Фура протаранила машину дорожников и перекрыла все четыре полосы на КАД
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

На востоке КАД в Северной столице произошла авария с участием трех машин. Столкнувшиеся транспортные средства заняли все полосы движения.

Все случилось во вторник, 19 мая. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, все произошло на 43-м километре внутреннего кольца КАД. В указанном месте уже скопилась крупная пробка. Свободна оказалась только полоса безопасности. Затор начинается от Шафировского проспекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 20 водителей попались на пьяном вождении в Петербурге и Ленобласти. Один из них находился в состоянии наркотического опьянения.

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