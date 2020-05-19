Более 20 водителей попались на пьяном вождении в Петербурге и Ленобласти

Более 20 водителей попались на пьяном вождении в Петербурге и Ленобласти
Инспекторы провели рейд. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге и Ленобласти провели рейд по выявлению нетрезвых водителей. Инспекторы поймали более 20 нарушителей.

Проверки проходили в период с 15 по 17 мая. За это время 21 водитель попался на управлении авто в нетрезвом виде. Один из них находился в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу и Ленобласти, 16 человек вовсе отказались от прохождения медосвидетельствования. Четверых автолюбителей привлекут к ответственности за повторную езду «под градусом».

Кроме того, инспекторы выявили 387 административных правонарушений в сфере безопасного дорожного движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к массовому ДТП на Дунайском путепроводе приезжали спасатели.Поделить проезжую часть не смогли пять легковых автомобилей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гибдд новости спб пьяный водитель рейд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фура протаранила машину дорожников и перекрыла все четыре полосы на КАД
До 21: в России решили поднять минимальный возраст продажи алкоголя
Торговля алкоголем без лицензии на Маршала Захарова привела петербуржца в суд
Более 20 водителей попались на пьяном вождении в Петербурге и Ленобласти
Капитан клуба АПЛ отказался возвращаться к тренировками с командой из-за ...
Экс-сотрудника ЛЭТИ осудили за получение взятки
Петербуржец решил оспорить в суде обязательное ношение масок и перчаток
В Петербурге полностью перекроют съезд КАД на развязке с Приморским шоссе