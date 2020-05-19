К массовой аварии на Дунайском путепроводе прибыли спасатели

К массовой аварии на Дунайском путепроводе прибыли спасатели
На месте спасатели. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Дунайском путепроводе произошло массовое ДТП. Поделить проезжую часть не смогли пять легковых автомобилей. Обошлось без пострадавших.

Все случилось во вторник, 19 мая. Кадры с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

На месте работают спасатели. Судя по кадрам, которые прислали очевидцы, только несколько транспортных средств получили серьезные повреждения, одну машину даже развернуло в противоположную движению сторону.

Что стало причиной такого столкновения – неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к месту ДТП в Горбунках приезжали спасатели. По словам очевидцев, пострадала одна легковушка.

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