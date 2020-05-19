НИИ им. Вредена в Петербурге возобновил работу после длительного карантина

Всем будущим пациентам также будут проводить тесты на коронавирус. Фото: Wikipedia

Всем будущим пациентам также будут проводить тесты на коронавирус. Фото: Wikipedia

Во вторник, 19 мая, научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Вредена вернулся к работе после карантина по коронавирусу, длившегося целых два месяца.

Медицинское учреждение закрылось после того, как на территории института коронавирусную инфекцию диагностировали почти у трехсот сотрудников и пациентов. Несмотря на возобновление работы, в НИИ действуют строгие ограничительные меры.

К примеру, помощь сейчас оказывают только в экстренных случаях, плановая госпитализация отменена. Об этом сообщил руководитель института имени Вредена Рашид Тихилов. Также он подчеркнул, что к работе врачи вернутся только после сдачи анализов, которые подтвердят отсутствие заболевания, а также по истечении карантина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер-министр России Михаил Мишустин вернулся к работе после выздоровления от коронавирусной инфекции.