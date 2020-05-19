В Смольном рассказали о подготовке Петербурга ко дню города

Северную столицу украсят ко Дню основания города, 27 мая, по 34 адресам и на главных магистралях города.

О том, как будут украшать Петербург, рассказали в Комитете по печати и взаимодействию со СМИ. Так, уличные украшения появятся на центральных городских набережных, городских площадях, Стрелке Васильевского острова, а также на следующих проспектах: Невский, Московский, Адмиралтейский, Каменноостровский и Суворовский.

Город украсят 2065 единицами праздничного оборудования, включая более тысячи флагов Петербурга и России, почти 500 флагов расцвечивания, баннеры и много другое.

«Уверен, что оформление данных объектов городской инфраструктуры порадует всех горожан, обеспечивающих жизнедеятельность нашего любимого города», — сказал председатель ведомства Владимир Рябовол.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург украсят ко Дню Победы на 60 миллионов.