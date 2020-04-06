Петербург украсят ко Дню Победы на 60 миллионов

С 20 апреля Петербург начнут оформлять к празднованию Дня Великой Победы. Из бюджета города на эти цели выделено порядка 60 млн рублей.

Праздничное оформление предусмотрено по 130 адресам в 18 районах города. В первую очередь это места торжественно-траурных церемоний и возложений. Город украсят копиями знамен Победы, российскими и другими флагами, композициями, виниловыми баннерами и панно.

С 20 апреля начнется размещение плакатов на рекламных конструкциях. К 8 мая в городе появится более 2 тыс. плакатов с поздравлениями, портретами ныне живущих фронтовиков и с плакатов с детскими рисунками «Дети рисуют героев».

С 23 апреля начнутся работы по установке оборудования на городских территориях. Основная часть украшений будет размещена к 4 мая, флаги России и Знамена Победа на магистралях Петербурга установят к 8 мая.

«Праздничное оборудование будет размещено до 10 мая включительно», — уточнили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Часть улиц будут оформлены впервые. Также впервые вблизи Невского проспекта и Исаакиевского собора будут организованы фотозоны с «Фотохроникой Ленинграда».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парад Победы из-за коронавируса могут перенести на осень.