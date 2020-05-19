Коми могут объединить с Архангельской областью и НАО

Коми могут объединить с Архангельской областью и НАО
Архангельская область. Фото: s-necklace.ru

Республику Коми предложили включить в новый регион на севере страны, который объединит Архангельскую области и Ненецкий автономный округ.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на председателя группы от НАО Матвея Чупрова, во время обсуждения возможного слияния Архангельской области и НАО члены рабочей группы предложили присоединить к новому региону еще и Республику Коми.

«На заседании рабочей группы некоторые ее участники высказали предложение, что «трешка» лучше, чем «двушка», — заявил Чупров, отметив, что в результате получится «мощный арктический субъект».

По словам Чупрова, объединение трех северных регионов позволит реализовать масштабные проекты.

Напомним, на прошлой неделе ВРИО губернаторов Архангельской области и НАО подписали меморандум о начале процесса слияния регионов. В скором времени начнется сбор предложений местных жителей, обращение к главе государства и референдум.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Архангельскую область и Ненецкий автономный округ готовят к объединению.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
архангельская область ненецкий автономный округ республика коми север
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жириновский предложил распустить Совфед
Экипаж вертолета Ми-8 погиб при крушении в Подмосковье
Четыре женщины и мужчина стали новыми жертвами коронавируса в Петербурге
Влияние человека на глобальное потепление доказано учеными из США
Кладбища в Ленобласти попадут под ограничения из-за коронавируса
Собянин рассказал, когда москвичи смогут выйти на прогулку
Коми могут объединить с Архангельской областью и НАО
В Смольном рассказали о подготовке Петербурга ко дню города