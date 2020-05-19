Коронавирус может вызвать расстройства психики у больного

Переболевшие коронавирусом пациенты впоследствии могут обзавестись проблемами с психическим здоровьем.

Согласно исследованию британских ученых, опубликованном в журнале Lancet, у больных коронавирусом пациентов во время острого периода могут развиться спутанность сознаний и делирий. А уже впоследствии больно может приобрести такие недуги, как депрессия, тревожное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство.

Ученые проанализировали десятки исследований о вспышке тяжелого острого респираторного синдрома и выяснили, что во время острого периода заболевания общие симптомы у больных с SARS и MERS включали спутанность сознания, подавленность, тревожность, а также проблемы с памятью и сном. Те же симптомы наблюдались у пациентов и после выписки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психологи рассказали, как помочь ребенку на самоизоляции.