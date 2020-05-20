Тульская медсестра удивила пациентов купальником, надетым под прозрачный защитный костюм

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. Местный Минздрав сделал девушуке официальное замечание, а пользователи соцсетей оценили ее смелость.

Инцидент произошел в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы. Как сообщили «Тульские новости», медсестра решила не надевать одежду, так как в защитной форме очень жарко. При этом она не рассчитывала, что костюм будет насквозь просвечивать, однако это ее не смутило.

В региональном Минздраве отметили, что к нарушившей требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания.

С медперсоналом провели разъяснительную беседу.

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